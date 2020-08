Volkach vor 1 Stunde

Hausmüll am Container-Platz entsorgt

In der Zeit vom 13.bis 20. August entsorgte ein 19-jähriger Mann seinen Hausmüll am Container-Platz auf dem Penny-Parkplatz in Volkach. Dies wurde vom Bauhof-Volkach festgestellt und der Polizeiinspektion Kitzingen mitgeteilt. Anhand der gefundenen Schriftstücke konnten die Ordnungshüter den Mann schnell ermitteln, heißt es im Polizeibericht. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Aus diesem Anlass heraus bittet der Bauhof der Stadt Volkach die Bevölkerung darauf hinzuweisen, ihren Hausmüll nicht mehr an den verschiedenen Container-Plätzen zu entsorgen. Dies geschah in den vergangenen Monaten r wieder des Öfteren.