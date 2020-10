Die am Montag, 19. Oktober, verschobene Stadtratssitzung in Dettelbach wird an diesem Dienstag, 27. Oktober, nachgeholt. Die Verlegung war nötig geworden, um in Zeiten der Maskenpflicht eine Mikrofonanlage zu installieren. Ob sich die Räte besser verstehen, zeigt ab 19.30 Uhr im Festsaal des historischen Rathauses. Dann geht es u. a. um die aktuelle Situation an der Rudolf-von-Scherenberg-Grund- und Mittelschule, um den Haushaltsplan 2021 der Stadt sowie um die Neufassung der Erhebung der Hundesteuer.