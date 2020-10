Um über Haushalt beraten zu können, musste erst einmal investiert werden: Im Dettelbacher Rathaussaal wurde für die Sitzungen des Stadtrates noch einmal nachgebessert. Die von einem Beamer an die Wand geworfenen Bilder sind jetzt auch auf den Laptops zu sehen. Bei den Abständen wurde noch einmal nachgebessert. Und: Zwei Sprechplätze mit Mikrofonanlagen sorgen dafür, dass man sich in Corona-Zeiten in dem großen Saal gut versteht. Durch den Gang zu den Mikros bekommt der Dettelbacher Stadtrat zudem eine sportliche Note.

Somit stand dem Start der Haushaltsberatungen 2021 nichts mehr im Weg. Bis Ende Dezember soll das Zahlenwerk verabschiedet sein. Zum Auftakt machte Kämmerer Thomas Mayer das Gremium – vor allem mit Blick auf eine ganze Reihe neuer Stadträte – mit Vermögens- und Verwaltungshaushalt vertraut. Neben ein paar Geheimnissen eines Zahlenwerkes ging es auch um erste Eckdaten für das kommende Jahr.

Die finanzielle Situation der Stadt kann sich trotz Corona-Krise sehen lassen. Das hat vor allem mit dem Haushalten der vergangenen Jahre zu tun, so kam man zuletzt ohne Kredite aus und konnte sich auf die Tilgung konzentrieren. Der kommende Verwaltungshaushalt werde bei rund 24 Millionen Euro und damit 3,8 Prozent über dem diesjährigen liegen, so eine erste Prognose des Kämmerers.

25 Prozent Verlust

Zwar sei bei der Gewerbesteuer mit Verlusten um die 25 Prozent zu rechnen, dies werde jedoch durch Zahlungen von Bund und Land ausgeglichen, wie Bürgermeister Matthias Bielek informierte. Dennoch gelte aufgrund vieler weiterhin bestehenden Risiken: "Wir fahren auf Sicherheit", gab Mayer als Losung aus. Und auch wenn Vorsicht die Mutter der Porzellankiste und die Einnahmen-Seite angespannt bleibe, gibt es doch eine sehr erfreuliche Nachricht für die Räte: Um die 1,9 Millionen Euro werden wohl für Investitionen bereit stehen. Wofür das Geld genau ausgegeben werden soll, muss nun in den nächsten Sitzungen beratschlagt und beschlossen werden.

Die Situation fasste Bielek so zusammen: "Wir schwimmen mit dem Kopf über Wasser". Weshalb er auch guten Gewissens ein Versprechen abgeben konnte: Die Stadt werde "für die Gewerbetreibenden ein Zeichen setzen". Konkret heißt das: Der Hebesatz – und damit der Steuersatz – soll sinken.

Kampfhund kostet 350 Euro

Ums Geld ging es auch beim anschließenden Tagesordnungspunkt: Für die Hundesteuer gibt es eine neuen Mustersatzung des Freistaates, die von Dettelbach übernommen wird. Damit einher gehen auch leichte Änderungen der Gebühren. Zuletzt waren die Gebühren im November 2011 um fünf Euro gestiegen.

Ab dem kommenden Jahr gilt nun: Für den ersten Hund werden wie bisher 25 Euro fällig. Die Verwaltung hatte hier 30 Euro vorgeschlagen, das Gremium sprach sich allerdings mit dem Hinweis dagegen aus, dass gerade viele ältere Menschen einen Hund hätten – und die wolle man nicht zusätzlich belasten. Beim zweiten Hund steigt die Gebühr von 55 auf 60 Euro. Jeder weitere Hund kostet wie bisher 80 Euro. Für Kampfhunde werden 350 Euro fällig. Joachim Beck (SPD) hatte hier sogar 500 Euro gefordert, der Antrag wurde aber mit 13:4 abgelehnt.

Sind alle Hunde gemeldet?

Entscheidend ist das im Moment aber sowieso nicht: In Dettelbach ist kein einziger Kampfhund gemeldet. Bei der Zahl der Hunde ergibt sich folgendes Bild: Erfasst sind 345 erste Hunde und 28 zweite Hunde. Auf mehr als zwei Hunde bringen es vier Dettelbacher. Außerdem wurde am Rande deutlich, dass womöglich nicht alle Hundehalter ihre Tiere auch gemeldet haben. Hier soll – nicht zuletzt mit Beginn der neuen Verordnung – noch einmal genau hingeschaut werden.