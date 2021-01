Von einem überschaubaren Gemeindehaushalt 2021, der ganz im Zeichen der Groß- Baumaßnahme "Kindergarten" steht, sprach Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger bei den umfangreichen Haushalts-Vorberatungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Kämmerin der VG Volkach, Christina Gehring, erteilte Auskunft in wichtigen Detailfragen. Bis Ende 2022 soll das neue Domizil für die Nordheimer Nachwuchsbürger bezugsfertig sein. Bekannter weise ist seit Januar 2019 die Gemeinde Nordheim der offizielle Träger der Kindertageseinrichtung und hat mit der Finanzierung des zirka 5,75 Millionen Euro teuren Bauprojektes einen "dicken Brocken" zu stemmen. Durch die hohe Investition für den Kindergartenneubau wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,3 Millionen Euro nötig werden, teilte Gehring mit.

Der Haushaltsvorentwurf wurde von der Kämmerin dem Ratsgremium vorgestellt und zur Kenntnis genommen.

Wie erwähnt beinhaltet der Haushalts- und Investitionsplan 2021 mit dem Neubau der Kindertagesstätte den größten Kostenfaktor. Für das laufende Jahr 2021 sind 2,5 Millionen Euro eingeplant, die restlichen Kosten des 5,75 Millionen Euro teuren Bauprojektes werden auf die Folgejahre 2022 und 2023 aufgeteilt. Die Förderanträge und der Bauantrag für den Neubau der Kindertagesstätte mit Hort wurden noch im Jahre 2020 gestellt, teilte die Gemeindechefin mit.

Anschaffung von drei Fahrzeugen vorgesehen

Einen nicht unwesentlichen Kostenbetrag stellt auch der vorgesehene Kauf von drei Fahrzeugen in Höhe von 170 000 Euro dar.

Die Baumaßnahmen im Rahmen der Teilnehmergemeinschaft 5 werden laut Gemeindechefin Sibylle Säger in diesem Jahr umgesetzt, genauso wie der magische Ort "Terroir f" am Nordheimer Panoramahügel. Hier sind insgesamt Kosten von zirka 550 000 Euro zu erwarten. Demgegenüber stehen Zuschussgelder von voraussichtlich 250 000 Euro, die zur Finanzierung in den Gemeindesäckel fließen.

Bürgermeisterin Säger informierte über die anstehende Prüfung der Fähre durch die Schiffsuntersuchungskommission (SUK). Seit Montag dieser Woche ist das Fährschiff außer Betrieb und wurde am Mittwoch nunmehr aus dem Main zwecks notwendiger Reparaturarbeiten gehoben. Am 9. Februar findet laut Säger dann die große "SUK" statt. "Bis Ende Februar wird unser Fährschiff nun auf dem Trockenen liegen", teilte die Gemeindechefin mit.

In der nächsten Sitzung wird der Haushalt für das Jahr 2021 mit Planung bis 2024 beschlossen.