Zwischen Montag, 14. September, und Dienstag, 17. November, 9.20 Uhr, wurde ein Anwesen in der Straße "An den Kirchen" mehrmals mit rohen Eiern beworfen. Neben der Hausfassade bekam auch ein geparkter Pkw Nissan Micra etwas von dem unbestellten "Eierregen" ab, überstand dies aber schadlos, heißt es im Bericht der Polizei. An der Fassade hingegen entstand ein Schaden von circa 600 Euro. Die unbekannte Person dürfte sich bei der Tatausführung auf dem angrenzenden Kirchplatz befunden haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.