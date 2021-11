Volkach aktualisiert vor 51 Minuten

Hausfassade in Volkach mit grüner Farbe beschmiert

Ob's an den spukenden Geistern lag? Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Samstag in Volkach in der Professor-Jäcklein-Straße die Fassade eines Wohnhauses mit grüner Farbe.