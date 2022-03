Kitzingen vor 1 Stunde

„Haus für Kinder St. Elisabeth“ Kitzingen spendet für die Ukraine

Eine Spendenaktion für die Ukraine startete das „Haus für Kinder St. Elisabeth“ in Kitzingen. Wie Leiterin Monika Maier mitteilt, habe sich die Kita mit einem Unternehmen in Würzburg zusammengetan und viele Sachspenden gesammelt, die direkt in die Ukraine gebracht werden. "Wir hatten wahnsinnig viele Anfragen, sogar kindergartenfremde Personen haben uns Sachen gebracht. Und so wie es aussieht, werden sogar Kinderbetten für ein Krankenhaus in der Ukraine gespendet", teilt Monika Maier mit.