Nach zwei Jahren Pandemie bedingter Einschränkungen konnte die Modellflug Gemeinschaft Kitzingen (MFGK) am 8. April wieder ihre Jahreshauptversammlung unter Normalbedingungen abhalten.

Auf der Tagesordnung standen neben dem Jahresbericht des Vorsitzenden und der Erstattung des Kassenberichts auch die turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstandschaft.

Dem Vereinskassier Markus Engel wurde eine solide und gewissenhafte Verwaltung der Vereinsfinanzen vonseiten der Kassenprüfer bescheinigt. Die Vorstandschaft sowie der Kassier wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

Die Wahlen der Vorstandschaft ließen, mit einer Ausnahme, keine Neuerungen erwarten.

Werner Blichmann, der langjährige Schriftführer des Vereins, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Werner Blichmann führte dieses Amt seit 28 Jahren aus und wollte es nun in jüngere Hände legen. Der Verein dankte Werner für seine langjährigen Dienste und seinen Einsatz. Ein Trost bleibt, Werner Blichmann war nicht nur ein guter Schriftführer, sondern auch ein guter Koch und wird uns als Chef am Grill sicher erhalten bleiben.

Mit Norman Butzek konnte ein guter Nachfolger gefunden werden und so setzt sich die Vorstandschaft wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Wolfgang Hülle; 2. Vorsitzender Detlev Gräupel; Schriftführer Norman Butzek; Kassenwart Markus Engel; Beisitzer Werner Drobek und Michael Gallena; Jugendwart Marcel Weller.

Nachdem die sonst üblichen Vereinsaktivitäten in den letzten zwei Jahren den Coronaverordnungen zum Opfer gefallen sind, will der Verein die diese wieder in gewohntem Umfang aufnehmen.

Neben verschiedenen Treffen und Feiern intern, aber auch mit benachbarten Vereinen ist besonders die Wiederaufnahme der Ferienpassaktion ein Anliegen des Vereins.

Zudem findet am 1. bis 3. Juli wieder das Antik Heli Treffen auf unserem Platz statt, bei dem Teilnehmer aus ganz Deutschland, aber auch dem benachbarten Ausland erwartet werden.

Das Gegenstück dazu gibt es dann am 30. Juli. Hier wird zu einem zwanglosen Treffen von Retro-Flächenmodellen eingeladen. Jeder, der noch so ein "Schätzchen" im Bastelkeller hat, ist gerne eingeladen.

Zuschauer sind natürlich zu beiden Veranstaltungen herzlich willkommen.

Von: Detlev Gräupel (2. Vorstand; Pressewart, Modellflug Gemeinschaft Kitzingen e.V.)