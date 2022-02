Der Kitzinger André Haßold und die Sommeracherin Franziska Galena haben die Winzermeisterprüfung 2021 an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) in Weinsberg mit Bravour bestanden. Sie gehören zu den drei Jahrgangsbesten, wie das zuständige Regierungspräsidium in Stuttgart bestätigt. Insgesamt haben zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausbildung absolviert. Sie kamen aus Baden-Württemberg, Sachsen und Franken.

André Haßold, 33 Jahre alt, führt das Kitzinger Weingut Eherieder Mühle als ausgebildeter Winzer in der dritten Generation im Vollerwerbsbetrieb. Von November 2019 bis November 2021 hat er die Weiterbildung zum Winzermeister und zum staatlich geprüften Wirtschafter für Weinbau und Oenologie absolviert. Die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO) ist eine Ausbildungs- und Forschungseinrichtung und gleichzeitig deutschlandweit die älteste Wein- und Obstbauschule. Sie ermöglicht die Ausbildung in zwei Wintersemestern in Teilzeit.

Die Weinbautradition in der Eherieder Mühle Kitzingen lässt sich laut Haßold bis auf das 17. Jahrhundert zurückdatieren. Zum Weingut gehören eine eigene Destillerie sowie das Restaurant „Mühlenstube“. Die Familie Haßold bewirtschaftet rund 14 Hektar Weinberge. Die Rebflächen erstrecken sich von Sulzfeld bis nach Kitzingen.

Ausbildung trotz Corona gemeistert

Franziska Galena (30) ist gelernte Winzerin, war Weinprinzessin in Sommerach und ist Gästeführerin "Weinerlebnis Franken". Seit ihrem Winzerabschluss 2010 unterstützt Galena ihre Eltern Michael (Winzermeister) und Christine Galena (Sommelière) als inzwischen vierte Generation im Familienbetrieb. Der Weinbaubetrieb setzt nach eigenen Angaben auf naturnahe Bewirtschaftung der insgesamt 4,5 Hektar großen Fläche, die sich auf Standorte in Sommerach und Escherndorf verteilt.

"Die Herausforderungen der Corona-Krise haben auch unseren Ausbildungsjahrgang betroffen", berichtet Galena, so dass das 2. Semester online stattfinden musste. Exkursionen in Weinregionen und zu Winzerkollegen konnten nicht stattfinden. Trotz der schwierigen Bedingungen haben Haßold und Galena die Ausbildung schließlich mit Präsentation ihrer Projektarbeit erfolgreich abgeschlossen.