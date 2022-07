Am Dienstagnachmittag fuhr eine 21-jährige mit einem VW auf der Staatsstraße 24230 von Prichsenstadt in Richtung Neuses am Sand. Aufgrund eines aus dem angrenzenden Waldstück herauslaufenden Hasen wich die junge Frau aus, geriet hierdurch ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie letztendlich frontal mit einem Baum kollidierte. Foto: Alexander Linz/FFW Prichsenstadt