Harfenkonzert in St. Stephan

Am Freitag, 9. Juli, findet das traditionelle Konzert der Harfenschüler und -schülerinnen von Julia Rosenberger statt. Pfarrer Peter Stier lädt hierzu um 18 Uhr in die St. Stephans-Kirche in Marktsteft ein. Auf dem Programm stehen laut Mitteilung Tänze und Walzer aus ganz Europa. Die Vortragsstücke spannen einen Bogen vom anonymen mittelalterlichen Tanz über bretonische Folklore bis hin zu alpenländischer Volksmusik. Bereichert wird das Programm durch Einlagen des Duo Sandrose mit Julia Rosenberger an der Harfe und Ralph Stövesandt an der Gitarre und Singenden Säge. Der Eintritt ist frei. Es gelten die üblichen Hygiene-Vorschriften.