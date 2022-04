Marktsteft vor 1 Stunde

"Hardcore-Comedian" Bembers kommt nach Marktsteft

"Hardcore-Comedian" Bembers kommt nach Marktsteft, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Marksteft in einer Pressemitteilung. "An der Spitze der Nahrungskette" lautet der Titel seines neuen Programms, mit dem Bembers auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr nach Marktsteft in die Mehrzweckhalle kommt. Am Samstag, 23. April, präsentiert der "Hardcore-Comedian" aus Nürnberg Tiefschläge aus seinen letzten vier Soloprogrammen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Matthäus (Marktsteft), der Brücken-Apotheke (Kitzingen) und unter www.eventim.de.