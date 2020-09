Nein, in Hausschuhen ist der neue Marktbreiter Bürgermeister Harald Kopp noch nicht von zu Hause ins Rathaus gelaufen, auch wenn die gut hundert Meter fast dazu einladen. Die Nähe zu seinem neuen Arbeitsplatz, so erzählt der 61-jährige Raumausstattermeister, hat aber durchaus seine Vorteile: Wenn’s am Abend noch was dort zu erledigen gibt, ist er gleich dort.

Gelassen und entspannt: Das ist der Eindruck, den Kopp macht. Ein Blick in sein Dienstzimmer zeigt, da hat sich einiges verändert. Da fehlt die Schwere der dunklen Eichenmöbel, den Raum dominiert ein modernen Schreibtisch, der gerade zu einem Stehpult hochgefahren ist. "Das finde ich entspannender", sagt Kopp, "ich bin es gewohnt, viel zu stehen." Natürlich kann daraus auch ein "normaler" Schreibtisch werden, so dass Besucher dem Bürgermeister auf Augenhöhe gegenüber sitzen.

Auch der Stil in den Stadtratssitzungen hat sich verändert. Kopp verzichtet auf "Rede und Gegenrede", lässt die Räte nacheinander sprechen. "Natürlich weiß ich, was ich will", sagt er und das steht in den Beschlussvorlagen, die jedes Ratsmitglied vorab gelesen haben sollte. Und deshalb verzichtet er auch auf längere Monologe, nimmt aber gute Ideen und Argumente gerne auf und ändert entsprechend die Vorgabe.

Von einer anderen Warte aus

"Ich seh’ als Unternehmer manches von einer anderen Warte aus und halte mein Wort nicht für Gesetz." Die Arbeit als Bürgermeister macht ihm viel Spaß "weil’s total vielseitig ist", sagt Kopp. Und das gilt auch für den Umgang mit den Menschen. Die Erwartung gegenüber einem Bürgermeister sei sehr hoch: "Die Leute kommen mit allem möglichen zu mir, alles ist aber nicht von mir lösbar", sagt er. Denn da gibt es Gesetze und Vorschriften, über die auch ein Bürgermeister sich nicht hinwegsetzen kann: "Da bin ich auch schon angeschrien worden."

Trotzdem: "Ich geh gerne auf Menschen zu und freu mich auch, wenn diese auf mich zukommen", sagt Kopp, der sich als Vermittler zwischen Bürgern und Verwaltung sieht, die doch machmal unterschiedliche Denkweisen haben. Was aber keine Kritik an der Verwaltung der VG ist, denn er lobt die "sehr engagierten Mitarbeiter" dort. Was er von den Mitarbeitern erwartet: Dass sie nicht mit einem Problem alleine auf ihn zukommen, sondern bereits mit Lösungsvorschlägen. "Das Ganze vom Ende her denken" – so lautet seine Devise.

Sechs Jahre sind vorgegeben

Sechs Jahre sind Harald Kopp als Bürgermeister vorgegeben, danach darf er nach geltender Gesetzeslage aufgrund seines Alters nicht mehr kandidieren. Keine lange Zeit, in der erst einmal vorgegebene Projekte abgearbeitet werden wollen. Im aktuellen Haushalt ist ein "Corona-Malus" eingearbeitet und Vorstellungsgespräche als neuer Bürgermeister bei maßgeblichen Marktbreiter Firmen haben auch kein allzu negatives Bild der Lage ergeben. "Die Einnahmen werden weniger, aber das haben wir im Griff", ist er sich sicher.

Kurz vor der Fertigstellung steht die Sanierung des evangelischen Kindergartens, die Krippe kann termingemäß bald einziehen, der Rest dauert wohl noch ein wenig. "Mir ist das Mainufer wichtig", sagt Kopp. "Das ist ein zähes Geschäft, weil immer noch eine Genehmigung oder ein Schriftstück fehlt". Aber auch das wird, ist sich der Bürgermeister sicher. Die zweite Zufahrt zum Ohrenberg steht an. Spätestens wenn die AWO dort ihr Seniorenheim baut und betreibt sollte das erledigt sein.

Weitgehend Konsens herrscht bei den VG-Bürgermeistern über ein neues Verwaltungsgebäude. Offen ist noch die Frage, ob in der Stadt oder auf der grünen Wiese. Wobei Kopps Prioritäten sicher in der Stadt liegen, denn "ein Rathaus gehört zu den Bürgern". Dass da noch zähe Verhandlungen bevor stehen ist auch klar: "Wenn ich das Richtfest als Bürgermeister erlebe, dann ist es gut gelaufen", sagt Kopp.

"Mir ist das Mainufer wichtig!" Harald Kopp, Bürgermeister Marktbreit

Und was noch? "Die Stadt lebenswerter machen und begrünen, aber nicht mit Kübelbäumen", sagt er. Die Badebucht am Main sollte schöner und besser an den Fluss angepasst, für Wohnmobile mehr Platz geschaffen werden. Und dann kommt sicher noch vieles, was heute gar nicht abzusehen ist, und zum Handeln zwingt, wie vor einem halben Jahr Corona.