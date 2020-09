Obernbreit vor 1 Stunde

Hans Lutz zum Ehrenmitglied ernannt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Vorstandsgremium im Nachgang zu seinem 80. Geburtstag wurde Hans Lutz die Urkunde zum Ehrenmitglied der Soldaten- und Bürgerkameradschaft Obernbreit überreicht. 1. Vorsitzender Reinhold Weber würdigte die außerordentlichen Verdienste von Hans Lutz, der bereits in der diesjährigen Jahreshauptversammlung im März einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. So war Lutz laut der Mitteilung in den 45 Jahren seiner Vereinszugehörigkeit zunächst 2. Vorstand, danach lange Jahre Beisitzer und ab 2011 stellvertretender Vorsitzender. Außerdem bekleidete er lange Zeit das Amt des Fahnenträgers. Weber hob hervor, dass Hans Lutz die Kameradschaft in all den Jahren entscheidend mitgeprägt hat.