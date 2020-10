Am Donnerstag zwischen 13.15 und 14 Uhr ereignete sich in der Schlüsselfelder Straße in Geiselwind ein Diebstahl, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Ein bislang Unbekannter entwendete ein Handy, Marke Samsung-Galaxy, Farbe blau, im Wert von etwa 200 Euro. Das Handy war zuvor von der Eigentümerin auf einem Tisch im Schnellrestaurant KFC abgelegt gewesen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.