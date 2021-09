Hohenfeld vor 58 Minuten

Hohenfeld: Handbremse vergessen

Am Sonntagmorgen kam es in Hohenfeld in der Krausstraße zu einem Verkehrsunfall. Weil die Handbremse nicht richtig angezogen war, rollte ein geparkter VW-Golf mit dem Heck auf die Front eines geparkten Mazdas. Laut Polizeibericht entstand ein Gesamtschaden von circa 1150 Euro.