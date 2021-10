Neuses am Berg vor 1 Stunde

Handbremse vergessen anzuziehen

Am Montagmittag vergaß in Neuses am Berg ein 24-jähriger Mann beim Aussteigen die Handbremse seines Im Kies abgestellten VW anzuziehen. Das führte dazu, dass sich das Auto selbstständig machte und auf dem abschüssigen Weg davonrollte. Schließlich prallte der Wagen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.