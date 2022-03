Wiesentheid vor 1 Stunde

Haltegriff in öffentlicher Toilette herausgerissen

Bislang unbekannte Personen haben in der öffentlichen Toilette am Schlossplatz in Wiesentheid einen Haltegriff aus der Wand gerissen. Ein anderer Haltegriff wurde verbogen. Passiert ist die Sachbeschädigung in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.