Die Stadt Kitzingen treibt ihre Überlegungen voran, wie in den folgenden Wochen und Monaten Energie eingespart werden kann. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Als erste Maßnahme bleiben das Hallenbad und die Saunaanlage im Aqua-Sole bis zum 16. September geschlossen. Wie die Geschäftsführerin der Stadtbetriebe GmbH, Rebecca Hick, berichtet, laufen von Anfang August bis Anfang September die routinemäßigen Revisionsarbeiten im Kitzinger Saunaparadies. Die nötige Schließung wird angesichts der politischen Entwicklungen und dem erklärten Ziel, Energie einzusparen, bis Mitte September verlängert. Heizung, BHKW und die Saunaanlagen bleiben in diesem Zeitraum komplett ausgeschaltet. Die Einsparungen im Vergleich zu einem Jahr mit durchschnittlichem Betrieb betragen 182.678,65 KWH an Gas und 9101,87 KWH an Strom.

Eine Woche nach Beginn des neuen Schuljahres wird das Hallenbad nach derzeitigem Stand wieder öffnen. „Wir müssen und wollen ja wieder Schwimmkurse anbieten“, erklärt Oberbürgermeister Stefan Güntner. Rebecca Hick ergänzt, dass das Hallenbad auch von vielen Schulen in Kitzingen und Umgebung genutzt wird, um Schwimmunterricht zuhalten.

Mitarbeiter aus verschiedenen städtischen Abteilungen tragen seit mehreren Wochen weitere Vorschläge in einer Arbeitsgruppe zusammen, wie Strom und Gas gespart werden können. Mitte September will sich der Umweltbeirat der Stadt ebenfalls mit dem Thema befassen.