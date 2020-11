Wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke wird die Staatsstraße 2450 zwischen der Zufahrt zur Staustufe und dem Industriegebiet Ost in Dettelbach vom 23. November bis voraussichtlich 10. Dezember halbseitig gesperrt. Dies teilt das Staatliche Bauamt Würzburg mit. Der Verkehr wird im Baustellenbereich halbseitig mit Hilfe einer Lichtsignalanlage geregelt.

Die Zufahrt zum Sandweg ist während der kompletten Bauzeit gesperrt, da in diesem Bereich der Asphaltbelag ebenfalls mit ausgetauscht wird. Die anliegenden Einkaufsmärkte und Gewerbetreibenden sind jederzeit über die Zufahrt am Felsenkeller/Weingartenstraße zu erreichen. Die Kosten in Höhe von circa 250 000 Euro werden vom Freistaat Bayern und der Stadt Dettelbach getragen.