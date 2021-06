Im Rahmen der Bauarbeiten am Oberen Mainkai in Kitzingen werden derzeit die alten Versorgungsleitungen ausgetauscht. Die Gas- und Wasserleitungen müssen über den Zugang Gustav-Adolf-Platz an die Bestandsleitungen in der Fischergasse angeschlossen werden. Für die Anbindung ist vom 28. Juni bis voraussichtlich 9. Juli eine halbseitige Sperrung der Fischergasse erforderlich. Dies teilt die Stadt Kitzingen mit.

Um den Verkehr in diesem Bereich aufrechterhalten zu können, ist eine Einbahnregelung erforderlich. Der stadteinwärts fahrende Verkehr kann die Fischergasse passieren und wird ander Baustelle vorbeigeleitet. Der stadtauswärts fahrende Verkehr muss umgeleitet werden und kann die Fischergasse nicht passieren. Ab dem Fußgängerüberweg am Gustav-Adolf-Platz wird die stadtauswärtsführende Fahrspur gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kaiserstraße, Würzburger Straße, B8, Nordtangente bis Anbindung Kreisverkehr in derMainstockheimer Straße.

Radfahrer stadtauswärts werden gebeten, auf Höhe des Kreisverkehrs vom Rad abzusteigen und über den Fußgängerüberweg den stadtauswärts führenden Gehsteigzu benutzen, heißt es abschließend.