Marktbreit vor 1 Stunde

Hakenkreuz auf Briefkasten gemalt

Bereits in der Zeit von Freitag, 0 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, beschmierte eine unbekannte Person einen Briefkasten an einem Einfamilienhaus in der Obernbreiter Straße in Marktbreit. Vermutlich mit einem schwarzen Edding wurde ein circa drei Zentimeter großes Hakenkreuz aufgemalt. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.