Im Herbst ist wieder Musical-Zeit in Mainstockheim. Der 50-köpfige Kinder- und Jugendchor Young Harmony unter Leitung von Chordirektor und Komponist Uwe Ungerer führt „Hänsel und Gretel 4.0“ mit einem Instrumentalensemble in der Turnhalle auf. Premiere ist am Sonntag, 30. Oktober, weitere Aufführungen am 2., 4. und 5. November, jeweils um 19 Uhr. Das geht aus einer Pressemitteilung des Veranstalters hervor.

Einen klassischen Märchenstoff zu vertonen und als Musical auf die Bühne zu bringen, war schon lange ein Wunsch Uwe Ungerers. Inspiriert von der schwierigen Situation der Kinder während der Corona-Pandemie, wurde das gruselige Märchen von Hänsel und Gretel als moderne Dystopie in eine nahe Zukunft verlagert. Der Musicalstoff ist nur vage an das Grimmsche Original angelehnt. Der Zusatz im Titel „4.0“ weist auf die moderne Welt und das digitale Zeitalter hin. Dabei setzt er mit Themen wie die Vernachlässigung der Kinder in Krisenzeiten, aktuelle Schwerpunkte.

Johann und Martha – so die Namen der an Hänsel und Gretel angelehnten Figuren – müssen sich in einer Welt zurechtfinden, die vom Egoismus und der Planlosigkeit der Erwachsenen geprägt ist. Mit Hilfe anderer Kinder, die sich im Untergrund formieren, um den Machenschaften sowie den Fake News des Staates der Erwachsenen entgegenzuwirken, versuchen die beiden zu überleben und den Menschen die Augen zu öffnen. Dabei begegnen den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern auch Figuren, die anderen bekannten Märchen entlehnt sind, wie zum Beispiel Redhood (Rotkäppchen) oder Libuse (Aschenputtel).

Musikalisch sieht der Komponist sein Musical in der Tradition klassischer Musicals: „Die meisten meiner bisherigen Musicals waren sehr von der Popmusik geprägt und wurden trotz Livemusik von synthetischen Klängen unterstützt. Diesmal wollte ich eine mehr klassische Richtung einschlagen.“

Der Musikstil orientiert sich an klassischen Musical-Vorbildern des frühen 20. Jahrhunderts, wie Rogers & Hammerstein, den Comedian Harmonists oder George Gershwin.

Der Chor Young Harmony wurde 1999 von Uwe Ungerer gegründet und konnte seitdem mit vielen erfolgreichen Auftritten sein Können und seine Flexibilität demonstrieren. Sieben eigens für den Chor komponierte Musicals aus der Feder Uwe Ungerers wurden bisher aufgeführt.

Karten im Vorverkauf gibt es ab 19. September per E-Mail an: reservierung@stimmvereinigung.de oder unter Tel.: (09321) 23689 sowie am 5., 11. und 25. Oktober jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr und am 15. Oktober von 10 bis 12.30 Uhr im Zanghaus (1. Stock), in der Hauptstraße 66a. Weitere Infos unter www.stimmvereinigung.de/young-harmony