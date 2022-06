Kitzingen vor 1 Stunde

Hängebrücke beschädigt

Bereits in der Zeit vom 1. bis 3. Juni ereignete sich nach Mitteilung der Polizeiinspektion in der Engelbert-Bach-Straße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten auf dem Spielplatz Buddental eine zur Kletterburg gehörende Hängebrücke. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.