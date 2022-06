Kitzingen vor 1 Stunde

Häcker ist wieder vollständig

Der Häcker hat seinen Korscht wieder. Nach fast zwei Jahren hat Restaurator Christoph Klesse der Symbolfigur am Kitzinger Rathaus wieder ihre Weinbergshacke in die Hand gegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen hervor. Wind, Regen und Frost hatten ihre Spuren an der Rathausfassade hinterlassen. Auch am Wappen und an den Symbolfiguren stellten die Restauratoren bei ihren Untersuchungen im Jahr 2020 Schäden fest. Der „Korscht“ des Häckers war nicht mehr ordnungsgemäß befestigt und drohte, aus rund fünf Metern Höhe, auf den Marktplatz zu fallen. Im Bauamt wurde das rund vier Kilogramm schwere Gerät aufbewahrt, jetzt konnte es mit einem speziellen Eisenkleber sachgemäß fixiert werden. Etliche Risse an der Symbolfigur und am Wappen kitteten die Restauratoren und reinigten die Figur aus rotem Sandstein. Ende Juni wird das Gerüst endgültig abgebaut. Die Arbeiten an der Rathausfassade sind damit abgeschlossen.