Es gibt Dinge, die kann man sich schlichtweg nicht vorstellen – bis sie dann doch passieren. Für Michael Beutler war das, was seine Firma Ende vergangenen Oktober ereilen sollte, nicht ansatzweise vorstellbar. Es war an einem Montagmorgen, als der Geschäftsführer der SBB Beutler & Lang Schalungs- und Behälter-Bau GmbH in Marktbreit aus allen Wolken fiel. In seiner Firma ging zum Start in die neue Arbeitswoche nichts mehr. Gar nichts. Übers Wochenende wurde das Computersystem der Firma gehackt. Eine Cyber-Attacke, professionell ausgeführt von kriminellen Erpressern.

Die Firma war komplett lahmgelegt: Neben den 18 Computern funktionierten auch die 24 Telefone nicht mehr. Das galt auch für alle, die sich im Homeoffice befanden – alles im Eimer. "Haben wir gleich!", machte ein Computerfachmann zunächst noch Mut. Zwei Stunden später lag das ganze Drama auf der Hand: Jemand hatte sämtliche Daten verschlüsselt, dann traf auch schon das dreiseitige Erpresser-Schreiben ein. Die Forderung: 175 000 Euro in Bitcoins; dann würden die Daten wieder entschlüsselt.

Austausch der gesamten Software

Michael Beutler schickte seine Mitarbeiter erst einmal nach Hause. Er schaltete die Polizei ein. Die Software-Betreuer starteten noch einige Rettungsaktionen; gleichzeitig fiel die Grundsatzentscheidung: Gezahlt wird nicht! Damit war auch klar: Die gesamte Software musste ausgetauscht werden, viele Daten würden für immer verloren sein. Die inzwischen ebenfalls eingeschaltete Telekom fand heraus: Etwa zehn Tage vor dem "schwarzen Montag" hatte ein massiver Abfluss der Firmen-Computerdaten stattgefunden.

Es sollte bis Freitag dauern, ehe der erste Computer wieder einsatzbereit war. Computer für Computer ging wieder ans Netz. Daten, die in Papierform vorhanden waren, wurden aufwändig nachgetragen, Rechnungen nachgebucht. Auch die Zeiterfassung der Mitarbeiter, die teilweise bundesweit unterwegs sind, mussten Stück für Stück nachgetragen werden. Zeichnungen und Pläne konnte man sich teilweise wieder besorgen – über die Kunden. Die zweite Droh-Mail traf ein: Wenn kein Geld fließen sollte, würden die Firmendaten veröffentlicht.

Es gab noch vieles auf Papier

Letztlich hatte die Marktbreiter Firma noch einigermaßen Glück im Unglück: Nicht alles ist dort schon digitalisiert. Noch befindet sich viel Papier im Einsatz. Weshalb Michael Beutler auch davon spricht, "mit einem blauen Auge davongekommen" zu sein. Dabei will er sich lieber nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn der Betrieb gänzlich digital gearbeitet hätte. Mit viel Einsatz und dem "überdurchschnittlichen und unermüdlichen Einsatz unserer Belegschaft" sowie mit Kosten um die 20 000 Euro hätten bis Dezember endlich die Schäden behoben und "alles weitestgehend wieder hergestellt" werden können.

Hacker-Angriffe im großen Stil – gehört hat man das hier und da schon. So wurde vergangenen Herbst die Düsseldorfer Uni-Klinik von Erpressern gehackt. In den USA hatte es im Dezember eine verheerende Cyberattacke aus dem Ausland gegeben. Kurz vor Weihnachten traf es dann die Funke Mediengruppe in Essen. Dort wurden Redaktions- und Drucksysteme und damit mehrere Zeitungen lahm gelegt. Und auch im Landkreis Kitzingen waren Täter schon erfolgreich, als sie die Computersysteme der Stadt Dettelbach mit einem "Trojaner" infizierten.

Brisanz nimmt zu

Genau hierin sieht Michael Beutler eine neue Qualität: Es geht eben längst nicht mehr nur um große Angriffsziele; es kann inzwischen jeden treffen. Er hat festgestellt: "Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen machen sich über das Thema Cyber-Angriff keine großen Gedanken."

Dabei nimmt die Brisanz zu: Die zuständigen Fachkommissariate für Cybercrime der Polizei in Unterfranken beobachten eine kontinuierliche Zunahme. Sowohl bei den Fällen als auch bei der Schadenshöhe dürfte es vergangenes Jahr einen Anstieg gegeben haben, so die Schätzung der Fachleute. Dabei ist es alles andere als leicht, den Tätern auf die Spur zu kommen: Von 188 Fällen im Jahr 2019 konnten gerade einmal 41 aufgeklärt werden.

Selbstverständlich hat auch Michael Beutler Anzeige erstattet. Wegen Erpressung. Doch allem Anschein nach sieht es so aus, als würde der Angriff auf das Marktbreiter Unternehmen im Ordner "unaufgeklärt" landen.