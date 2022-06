Als eine der ersten Gemeinden im Umkreis schloss Wiesentheid bereits 1972 offiziell seine Freundschaft mit Rouillac. Es folgten viele gegenseitige Besuche, von Vereinen, und privat, Schüleraustausche, und manches mehr. Die erste Generation der Gründer auf beiden Seiten lebt mittlerweile nicht mehr oder ist bereits im Alter 60plus. Das weiß auch die Vorsitzende des Wiesentheider Partnerschaftskomitees, Christine Gumann. Die Französisch-Lehrerin beantwortet drei Fragen zur Zukunft der Verbindung.

Christine Gumann: Ich hoffe es. Um immer wieder ins Leben rufen, dass Freundschaft und Partnerschaft auch zwischen Gemeinden und Ländern nicht selbstverständlich ist. Ich hoffe, dass auch einmal das 100jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert werden kann. Frankreich und Deutschland sind Motor Europas. Diese Freundschaft kann und darf nicht einfach so verschwinden. Und sie muss von den Bürgern und Bürgerinnen gelebt werden.

Gumann: Ja, denn Partnerschaften und Austauschprogramme sind etwas anderes als Reisen, in Hotels, Pensionen etc. Es entstehen persönliche Kontakte und Freundschaften. Nur so können wir den anderen mit seinen Eigenheiten und Eigenarten kennenlernen, verstehen und akzeptieren. Austauschprogramme in den Schulen werden sehr gut angenommen. Viele Schüler/innen, die an diesen Programmen teilgenommen haben, denken oft noch daran zurück.

Gumann: Da gibt es wenige, die aber sind sehr engagiert. Auch sie finden diese Beziehung wichtig. Es wäre schön, wenn sich mehr junge Leute und Familien in dieser Partnerschaft zwischen Wiesentheid und Rouillac einbringen würden.