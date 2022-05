"Aber witzig" heißt das Programm, mit dem H. G. Butzko am Samstag, 21. Mai, in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen zu Gast ist, schreibt die Stadt Iphofen in einer Pressemitteilung. In seinem inzwischen elften Programm spürt Butzko dem Irrsinn nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht.

Und dabei stellen sich interessante Fragen: Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie? Was die Reizüberflutung im Digitalen verglichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels in der realen Welt? Was nützt die künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich mitwächst?

Und dass die Aufmerksamkeitsspanne inzwischen nur noch 280 Zeichen umfasst, ist ein Umstand, den es allerdings schon früher hätte geben müssen. Was wäre uns dann alles erspart geblieben?

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Iphofen oder direkt an der Abendkasse. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.