Seit Jahresbeginn hat das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) ein neues Patenkind. Ihr Name ist Muskan, sie ist acht Jahre alt und kommt aus Pakistan. Sie geht in die zweite Klasse der Riverside Community School, die zu der "Hilfe-zur-Selbsthilfe"-Organisation "Riverside Development Organization (RDO)" gehört, ihr Lieblingfach ist Mathematik, und später möchte sie Ärztin werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Ihre sechsköpfige Familie lebt in einer Lehmhütte mit nur einem Zimmer in einem der Slums in der Nähe der Stadt Sukkur. Ihr Vater verdingt sich als Tagelöhner und verdient umgerechnet nur etwa 40 Euro im Monat. 93 Prozent der Frauen dort haben nie eine Schule besucht, die verbleibenden sieben Prozent gehen in aller Regel nur in die ersten drei Klassen. Oft werden die Mädchen schon als Kinder verheiratet und sind dann vollkommen von der Familie des Ehemannes abhängig (Quelle: RDO). Deshalb wünschen sich die Eltern für ihre Kinder natürlich eine bessere Zukunft.

Um diese zu ermöglichen unterstützt das LSH seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Kinder aus den verschiedensten Teilen der Welt durch eine Patenschaft der Kindernothilfe, in der Regel vom Schuleintritt der Kinder bis zu ihrem Schulaustritt. Die vorherige Patenschaft des Gymnasiums für Jathursika aus Sri Lanka währte leider nur knapp drei Jahre, da die Kindernothilfe sich durch äußere Gründe dort gezwungen sah, ihr Engagement zu beenden.

Perspektiven verbessern

Grundsätzlich ermöglicht eine Patenschaft jedoch etwas, was für deutsche Verhältnisse selbstverständlich ist, nämlich eine gute Schulbildung. Diese ist für viele Kinder die große Chance ihres Lebens, um aus dem Kreislauf von Armut und Ausbeutung auszubrechen, und für die LSH-Paten ist es ein kleiner Beitrag, mit dem die Zukunftsperspektiven der Kinder und ihrer Familien vor allem auch in diesen schwierigen Zeiten verbessert werden können.