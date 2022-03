Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ wird am 7. Mai von Christel Hüttner, der früheren Kantorin im evangelischen Dekanat Kitzingen, in der Stadtpfarrkirche St. Veit in Iphofen aufgeführt – mit professionellen Musikern und einem überregionalen Projektchor, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Es konzertiert das Consortium musicale unter der Leitung von Konzertmeister Professor Herwig Zack. Solisten sind Julia Küßwetter (Sopran), Mark Adler (Tenor), David Jerusalem (Bass) und Stephan Heuberger (Cembalo). Außerdem wirkt der Chor des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (Einstudierung: Mechthild Binzenhöfer) mit. Das Werk wird im Frühjahr in mehreren Probenphasen erarbeitet. Interessierte und versierte Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen – besonders Tenöre – sind willkommen. Probenwochen finden vom 31. März bis 3. April, vom 19. bis 24. April sowie vom 4. bis 7. Mai im katholischen Pfarrzentrum statt.

Versierte Sängerinnen und Sänger können sich bei Erna Anderl-Fröhlich, Tel.: (09323) 3990982, E-Mail: Schoepfung.Haydn@t-online.de melden.

Karten im Vorverkauf gibt es ab 11. April in der Iphöfer Buchhandlung "Buchstäblich", Kirchplatz 2, Tel.: (09323) 877980, oder per E-Mail an Schoepfung.Haydn@t-online.de, Restkarten an der Abendkasse.