Sommerach vor 1 Stunde

Gute Ergebnisse für Sommeracher Schützen

Ein Großteil der DSB-Nationalmannschaft "Laufende Scheibe" nutzte den Ländervergleich in Mellenbach (Thüringen) zur ersten Leistungskontrolle im Jahr 2022. Mit dabei waren auch die Sommeracher Eva Östreicher und Julian Gebauer. Überraschend setzte sich Eva Östreicher im Mix-Wettbewerb der Damen im Stechen, mit auch international hochwertigen 367 Ringen gegen Daniela Vogelbacher vom Hessischen Schützenverband durch. Im Mix-Wettbewerb der Junioren erreicht Julian Gebauer Platz 2 mit guten 348 Ringen. Mit 530 Ringen im Wettbewerb Junioren 10 m wurde Julian Gebauer mit ordentlichen 530 Ringen Dritter. Mit durchwachsenen 512 Ringen erreichte Eva Östreicher in der Herrenklasse (Damen und Herren starten in derselben Klasse) Platz 7.