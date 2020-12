Der Prichsenstädter Ortsteil Kirchschönbach mit seinen knapp 400 Einwohnern könnte zu einem großen Zentrum des Reitsports werden. Ausgehend vom Sägewerk im südöstlichen Teil des Ortes wollen Carolin Hilzinger und ihr Ehemann Alexander Eger das "Gut Kirchschönbach" in eine Reitanlage umwandeln, die es weltweit so noch nicht gibt: Auf 233 000 Quadratmetern sollen ein Dressur- und ein Springplatz, eine Galoppbahn und ein Poloplatz entstehen, mit einem sogenannten Offenstall (die Pferde werden in kleinen Herden gehalten), einem Paddockstall, Wohn- und Wirtschaftshäusern und einer großen offenen Reithalle mit einem auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Restaurant. Hilzinger und Eger stellten mit dem Architekten Holger Platzöder aus Wiesentheid dem Stadtrat ihre Idee vor.

Von einem "Bauplan" oder gar einer "unverbindlichen Bauvoranfrage" ist noch lange keine Rede kann, betonten die drei. Vielmehr handelte es sich um eine erste öffentlichen Vorstellung einer Idee in dem Sinne "wir würden gerne wissen, ob sich der Rat so etwas überhaupt vorstellen kann". Denn die Auswirkungen des "Gutes Kirchschönbach", nicht zu verwechseln mit dem Schloss, würden das Erscheinungsbild und den Ruf des Ortes auf Jahrzehnte hin grundlegend verändern. Geht es nach den Ideen Hilzingers und Egers, im positiven Sinn. Ihr Grundgedanke: "Leben mit Pferden nach neuen Maßstäben".

Grundstücke für Pferdeliebhaber

Die möglichen Pläne sehen vor, dass aus dem Sägewerk, das eineinhalb Tage pro Woche im Betrieb ist, eine große offene Reithalle mit dem Restaurant wird. Der bietet Platz für etwa 80 Tiere und soll baulich wie ein traditioneller Gutshof wirken. Am westlichen Rand sind zwölf jeweils 600 Quadratmeter große Baugrundstücke für Pferdeliebhaber angedacht, die in unmittelbarer Nähe ihrer Pferde leben möchten.

Weiterhin ist ein Appartementhaus auf Mietbasis vorgesehen, um etwa den Polotrainern eine zwischenzeitliche Wohnung bieten zu können. Die Zufahrt zum Gelände führt über die Staatsstraße, um die Anwohner zu entlasten. Das gesamte Gelände ist umzäunt, so dass die Pferde, wenn sie mal beim Reiten durchgehen, nicht einfach auf die benachbarten Felder flüchten können.

Neben den klassischen Trainingsmöglichkeiten sollen die Pferde in Herdenverbanden von jeweils zehn Tieren leben. "Da schauen wir genau hin, wie wir die Herden zusammenstellen", so Hilzinger in der Sitzung, wohl wissend, dass auch manche Pferde nicht immer miteinander können. Das Reiten wird auch für die Menschen im Ort und in der Region geöffnet, auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch therapeutische und pädagogische Angebote.

Auf Olympia-Niveau

Die verschiedenen Reitplätze mitsamt Trainern bieten Training auf Olympia-Niveau. Ein Aquatrainer, Führanlage und ein Pferdesolarium sind die Wohlfühl-Zone für die Pferde. Eltern können während der Reitstunden ihrer Kinder in einem Wellness-Bereich in der "Eltern-Betreuung" versorgt.

Dass es noch ungezählte Fragen geben wird, ist dem Trio klar. "Uns liegt an einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, insbesondere der Kirchschönbacher", sagt Hilzinger. Das Ehepaar wohnt selbst im Ort, weshalb sie die Anlage auch dort bauen wollen. Neben den vielen noch anstehenden Ratssitzungen und Behördengängen (untere Naturschutzbehörde, Landratsamt für Denkmalpflege, Bauamt und so weiter) will das Ehepaar auch die Kirchschönbacher in einer eigenen Veranstaltung informieren und Rede und Antwort stehen.

In der Ratssitzung gab es schon erste Fragen, auch hinsichtlich des Naturschutzes. Weil kein Beschluss zu fassen war, ließ sich im Rat auch noch kein Trend erkennen. "Das ist etwas, was erstmal sacken muss", formulierte es Bürgermeister René Schlehr im Gespräch mit dieser Zeitung. Demnächst steht die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes an, "und die Räte sollen früh genug informiert sein".