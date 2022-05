Die diesjährige Generalversammlung des TV Dettelbach 1862 fand im Hotel Franziskaner in Dettelbach statt. Der Verein hatte viele langjährige Mitglieder zur Ehrung eingeladen. Ein Teil von ihnen war aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen jedoch leider verhindert.

Trotzdem konnten die Vorstände viele Ehrungen zwischen 25 und 75 Jahren persönlich aussprechen. Gerade in der heutigen Zeit, ist dies keine Selbstverständlichkeit mehr.

Die Vorstandschaft informierte in einer Präsentation über den Trendwandel im Sport und zeigte auf, wie sich der Sport in den nächsten Jahren, gerade im digitalen Bereich, wandeln wird.

Die Abteilungsleiter berichteten über Aktivitäten während der Coronazeit. So haben viele Abteilungen einen regen Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen.

Der Verein ist gut durch die Pandemie gekommen und blieb von einer Austrittswelle verschont. Die Vorstandschaft möchte sich hier bei ihren Mitgliedern bedanken, dass sie das Hin und Her der Regierung, trainieren dürfen ja/nein oder die ganzen Hygieneregeln mitgetragen haben. Ein großes Dankeschön an alle Mitglieder!

Dem Verein gehören zur Zeit 643 Mitglieder an, der Anteil an männlichen und weiblichen Mitgliedern hält sich die Waage. Auch in finanzieller Hinsicht, steht der Verein gut da.

Bei den diesjährigen Wahlen gab es Veränderungen, aber es konnten alle Ämter wieder besetzt werden.

Andrei Volf übernimmt nun den Posten des 2. Vorstands und Arno Reimer den des 1. Vorstands. Stefan Sattes wurde als Kassier in seinem Amt wiedergewählt. Den Schriftführer übernimmt nun Claus Kapp von Benedikt Altenhöfer. Vertreter der Passiven ist Roland Meyer und der Vertreter der Aktiven wird Manfred Weisenseel.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Meyer Ina, Kunz Viola, Apfelbacher Sigrid und Miriam. 30 Jahre Mitglied im Verein sind Olszowi Erika, Apfelbacher Simon, Gräb Brigitte, Meyer Philipp, Krissmer Friederike, Rauch Arnold, Schneider Eleonore, Apfelbacher Christoph, und Ungemach Emma.

40 Jahre beim TV sind Eyerich Michael, Unger Bernward, Höfer Liane, Hartmann Günther, Böhme Kurt, Kapp Claus, Apfelbacher Walter, Keiner Hans, Hoang-Ludwig Simone, Bertram Marion und Apfelbacher Josef.

Ausgezeichnet für 50-jährige Vereinstreue wurden Knorr Werner, Rambow Ulrike und Russ Renate sowie für 55 Jahre Mitgliedschaft Eyerich Ida, Luckert Marga, Heinlein Marlis und Steinhoff Bernd.

Die "Urgesteine" des Vereins: Für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Himmelein Rolf, Krissmer Dieter, Sondheimer Willi und Mosandl Armin. 65 Jahre Mitglied im Verein sind Müller Reinhold, Rabenstein Hans, Konrad Friedel und Reinhold Knötgen. Bereits seit 70 Jahren hält Schäfer Gerhard dem Verein die Treue und den absoluten Rekord stellen Röll Gertrud und Rüdling Hubert auf, die für 75 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden.

Von: Arno Reimer (1. Vorstand, TV Dettelbach 1862 e.V.)