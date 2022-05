Das Fazit fällt positiv aus. Die Kitzinger Sprachwochen werden fortgesetzt. "Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr", sagt Bürgermeisterin Astrid Glos.

Zusammen mit Lisa Kriesinger vom Koordinierungszentrum Ehrenamtliches Engagement in Kitzingen (WirKT) und verschiedenen städtischen und privaten Einrichtungen hatte sie ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Besonders viel Zulauf erhielten der erste Gratis-Comic-Tag in der Stadtbücherei und die Theatervorstellungen für die kleinsten Gäste.

60 Kindergartenkinder waren beim "Karneval der Tiere" zu Gast, etwas mehr waren es sogar beim Pantaleon Figurentheater "So weit oben". Ausgebucht war auch der Kurs "Gebärdensprache für Babys" und beim Basteln eines klimaneutralen Faschingskostüms kamen zahlreiche Kinder ins Fastnachtmuseum. Dauerhaft will Astrid Glos nach den Erfahrungen der Sprachwoche das Angebot "Bewegung und Sprache" ins Portfolio des Offenen Ganztagsangebots an der St. Hedwig-Grundschule integrieren. "Die Kinder waren total begeistert." Das gilt auch für die Pop-up-Bibliothek, die in Zusammenarbeit mit JungStil an vier verschiedenen Orten im Stadtgebiet aufgebaut wurde. Einzig die Lesenachmittage für Kinder ab drei Jahren wurden nicht so gut angenommen, wie gedacht. "Darauf verzichten wir dann im nächsten Jahr", sagt Lisa Kriesinger.

Rund 50 Veranstaltungen hat es bei der Premiere der Kitzinger Sprachwochen im Jahr 2019 gegeben. Nach der zwangsläufigen Corona-Pause in 2020 und 2021 wurden heuer insgesamt 20 Veranstaltungen organisiert, die vor allem Kinder und Jugendliche zum Lesen animieren sollen. "Alle Kinder konnten teilnehmen, egal aus welchen finanziellen Verhältnissen sie kommen", lobte Hanne Weydt vom Offenen Ganztag in St. Hedwig. Ihr Wunsch nach einer Wiederholung der Sprachwoche im kommenden Jahr wird auf jeden Fall in Erfüllung gehen. "Wir wollen dieses Angebot langfristig in Kitzingen etablieren", kündigt Astrid Glos an.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)