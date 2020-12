Nach der Vorstellung der Erweiterungspläne des Entsorgungsunternehmen Knettenbrech und Gurdulic durch Steffen Gurdulic im Rödelseer Gemeinderat nutzte Ratsmitglied Markus Ostwald (Fröhstockheimer Liste) die Gelegenheit, nach der Spendenpraxis des Unternehmens zu fragen. Denn über diese Spenden war, wie berichtet, im vergangenen Jahr gestritten worden.

Ob Steffen Gurdulic etwas dagegen habe, wenn die Spenden von Knettenbrech und Gurdulic öffentlich gemacht würden, fragte Ostwald. Grundsätzlich habe er nichts dagegen, antwortete ihm Steffen Gurdulic, denn man engagiere sich in der Region, in der man Standorte habe. Das habe er von Anfang an so gehandhabt.

Dies reiche vom Einsatz einer Kehrmaschine, um einen Platz vor oder nach einer Veranstaltung zu säubern, bis hin zur Unterstützung kultureller Dinge. "Wenn das nicht gewünscht wird, muss man uns das sagen. Dann bekommt das Budget eine andere Gemeinde", schloss Gurdulic.