Segnitz vor 1 Stunde

Gullydeckel in Friedhof entwendet

Bereits in der Zeit vom 6. bis 12. Juli kam es auf dem Friedhof in der Sulzfelder Straße in Segnitz zu einem Diebstahl. Wie die Polizei mitteilt, entwendete ein bislang Unbekannter drei 40 mal 40 Zentimeter große Gullydeckel und ersetzte diese jeweils mit einem Riffelblech. Die Bleche wurden durch den Täter fachmännisch angepasst und mit Silikon versiegelt.