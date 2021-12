Kitzingen vor 1 Stunde

Gullydeckel entfernt

Bei der Polizeiinspektion Kitzingen ging am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, eine Meldung über einen herausgehobenen Kanaldeckel in der Sigfried-Wilke-Straße ein, heißt es im Pressebericht. Ein Zeuge hatte zwei Jugendlichen dabei beobachten, wie sie einen Gullydeckel auf der Straße herausnahmen und sich dann zu Fuß vom Tatort entfernten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Streifenbesatzung die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren im Muldenweg. Die beiden Jungs mussten die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten und wurden dort den Eltern übergeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.