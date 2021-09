Günther Lannig bleibt auch weiter Schützenmeister der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Markbreit von 1590. In der erstmals seit zwei Jahren wieder stattfindenden Jahreshauptversammlung am Samstagabend wurde Lannig ebenso im Amt bestätigt, wie Schatzmeister Lothar Weber und die Ausschussmitglieder Christa Müller, Judith Wille, Wolfgang Weber und Georg Barthel. Die weiteren Vorstandsmitglieder werden erst im kommenden Jahr gewählt.

Insgesamt, so berichtete der Vorsitzende, hat die Schützengesellschaft Marktbreit 77 Mitglieder, davon allerdings nur einen Jugendlichen. Da coronabedingt die Jahreshauptversammlung im Jahr 2020 ausfiel, bezogen sich alle Berichte auf einen Zweijahreszeitraum. 2019 konnten die üblichen Schießveranstaltungen der Gesellschaft noch ordnungsgemäß abgehalten werden, darunter auch das Seniorenschießen, das KK Bürgerschießen, der Kegler-Schützen Vergleich und vor allem das Königsschießen. Auch auswärts waren die Schützen aktiv und beteiligten sich am Rettichschießen in Segnitz oder dem Spargelschießen in Marktsteft.

All dies fiel dann im Jahr 2020 aus. Allerdings gab es für den Vorstand genügend Arbeit. Denn die Abnahme der Schießstände durch die Aufsicht hatte denn doch einiges an Auflagen zur Folge, die erledigt werden mussten. Sichtbar wurde das unter anderem im Saal, der am Ende neu gestrichen wurde. Lannigs Dank galt den Helfern, die dabei im Einsatz waren. Auch der Bericht des Sportleiters Dieter Weber fiel entsprechend kurz aus. Für die Rundenwettkämpfe 2021 wurden drei Mannschaften gemeldet, ob die Wettkämpfe aber auch stattfinden, ist offen.

Wegen der ausgefallenen Versammlung 2020 wurden langjährige Mitglieder der Gesellschaft dann gleich für zwei Jahre ausgezeichnet. Für 15 Jahre sind dies Roland Förster, Klaus Grillmeier und Johannes Philp; für 25 Jahre Volker Iglhaut, Herbert Müller, Eckhard Himmel, Christian Gebauer und Günther Stracka; für 40 Jahre Christa Müller, Georg Barthel, Andreas Fenn, Matthias Hartlich, Wieland Iglhaut und Rudolf Ramsteiner.