Sulzfeld vor 16 Minuten

Gruppe Jugendlicher griff einen 18-Jährigen an

Zu einer Körperverletzung ist es am Samstag zwischen 1 und 2 Uhr in Sulzfeld in der Nähe des Weinfestgeländes gekommen. Als ein 18-jähriger mit seinem Bekannten auf einer Bank am Main saß, kam eine Gruppe von fünf Jugendlichen – alle im Alter von etwa 18 Jahren – auf die beiden zugelaufen. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sie wieder, kehrten kurze Zeit später aber wieder zurück und griffen den 18-jährigen unvermittelt körperlich an, wie es im Polizeibericht heißt. Nach der Auseinandersetzung liefen der Geschädigte und sein Begleiter in Richtung Weinfest, als die Gruppe erneut auftauchte und auf den 18-jährigen einschlug. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Die Täter konnten sich unerkannt entfernen.