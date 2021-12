Albertshofen vor 27 Minuten

Grundstücke in Albertshofen verlost: Lena Thauer spielte Glücksfee

Wie in vielen anderen Kommunen auch herrscht in Albertshofen eine rege Nachfrage nach Bauland. Die Gemeinde kann seit Jahren keine Bauplätze anbieten, heuer ermöglichte nur ein Grunderwerb die Ausweisung von vier Bauparzellen in der Mainsondheimer Straße. Diese wurden jetzt in der Ratssitzung verlost, dabei spielte Lena Thauer von der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen die Glücksfee. Sie zog drei einheimische und eine auswärtige Person als die glücklichen Interessenten für die Baugrundstücke.