Wiesentheid vor 1 Stunde

Grundschule mit Graffiti "verziert": 10 000 Euro Schaden

An der Grund- und Mittelschule in Wiesentheid haben Unbekannte gleich mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Nachmittag des 27. Dezember bis zum Morgen des 28. Dezember, wie die Polizei schreibt.