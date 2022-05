Wiesentheid vor 57 Minuten

Grundschüler besuchen die Sing-und Musikschule Steigerwald

190 Grundschüler, insgesamt sieben 1. Klassen aus Geiselwind, Klein- und Großlangheim, Prichsenstadt und Wiesentheid besuchten am "Tag der Schulen", einer Informations- und Lehrveranstaltung der Sing-und Musikschule Steigerwald das Musikschulgebäude am Wiesentheider Rathaus. Sie erhielten von den Musiklehrern eine jeweils 45-minütige Vorstellung mit Live-Musik und jeweils einer Unterweisung in Instrumentenkunde. Vorgestellt wurden in diesem Jahr die Streichinstrumente (Violine, Bratsche und Cello), die Holzblasinstrumente (Blockflöte, Querflöte, Klarinette und Saxofon) und auch die Blechblasinstrumente (Trompete und Posaune). Die Solisten*innen wurden nach ihren Darbietungen mit reichlich Applaus bedacht und viele Schüler*innen hegten am Ende einer jeden Vorstellung den Wunsch auch eines dieser Instrumente möglichst bald erlernen zu dürfen. Noch ist Zeit sich an der Sing-und Musikschule Steigerwald e.V. für das kommende Schuljahr auf der Website der Musikschule: www.musikschule-steigerwald.de online anzumelden.