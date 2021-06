Wiesenbronn vor 1 Stunde

Grundsatzbeschluss ein Jahr verlängert

Auf der einen Seite ging es in der Wiesenbronner Ratssitzung am Dienstagabend in der Sporthalle um die Erneuerung des Grundsatzbeschlusses zur Teilnahme am städtebaulichen Förderprogramm „Innen statt Außen“ und auf der anderen Seite um ein eventuelles künftiges Baugebiet, das durch das Programm in Schwierigkeiten kommen könnte. Der Spagat fiel den Ratsmitgliedern nicht leicht, wie die Diskussion zeigte. Der Beschluss zur Teilnahme am Förderprogramm wurde bei einer Gegenstimme um ein Jahr verlängert, was nach Aussage von Dorfplaner Tom Buchholz jedes Jahr notwendig ist.