Grund für Schlägerei am Stadtbalkon bleibt im Dunkeln

Eine Schlägerei am Kitzinger Stadtbalkon auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände mit 13 jungen Männern und jeder Menge Alkohol beschäftigte die Kitzinger Polizei im Oktober 2019. Dabei wurden zwei Beteiligte in den Main geworfen. Drei kamen ins Krankenhaus, drei weitere in die Ausnüchterungszelle. Die juristische Aufarbeitung der Schlägerei läuft, zuletzt beim Jugendgericht in Kitzingen.