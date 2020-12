Die Gründleinsmühle im Volkacher Ortsteil Obervolkach steht vor einem großen Umbau und bekommt bei dieser Gelegenheit gleich ein neues Erscheinungsbild. Das bestehende Wohnhaus wird ebenso wie das Nebengebäude zum Teil abgerissen, das Wohnhaus bekommt ein Dachgeschoss, und die Siloanlage wird durch einen 30 Meter hohen neuen Silo ersetzt.

Weil die Obervolkacher in ihrer Bürgerversammlung mit deutlicher Mehrheit für den Umbau plädierten, ging der Bauantrag mit 13:2 Stimmen in der jüngsten Volkacher Ratssitzung erwartungsgemäß durch. Nicht bei der Sitzung war Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der als Corona-Kontaktperson vom Gesundheitsamt bis 8. Dezember in die häusliche Quarantäne verbannt worden ist. An seiner Stelle leitete sein Stellvertreter Udo Gebert die Sitzung.

Gründleinsmühle wird verändert

Schon 2008 hatte Jürgen Englert, Besitzer der Mühle, einen Antrag auf ein 40 Meter hohes Silo gestellt. Das wurde seinerzeit im Rat noch abgelehnt, einem 30-Meter-Silo gab der Rat damals das Einverständnis. Jetzt machte Englert Nägel mit Köpfen und engagierte für die Planung den Bauingenieur Stephan Dinkel. Der war als Ratsmitglied von der Beratung und dem Beschluss ausgeschlossen und beobachtete die lebhafte Debatte aus dem Zuschauerraum heraus.

Der Bauantrag ist mit einer ganzen Reihe an Änderungen der Gründleinsmühle gespickt. Beim Wohnhaus wird der Dachstuhl abgetragen, das vollwertige neue Obergeschoss erhält ein Pultdach und wird 16 Meter hoch sein. Das Satteldach des Produktionsgebäudes verschwindet und ersetzt durch zwei Produktionsebenen mit einem Pultdach, Höhe 18 Meter. Das Silo macht Platz für ein neues mit einer Höhe von 30 Metern. Das ist die sichtbare Höhe aufgrund der tieferliegenden Einfahrt ins Mühlengelände. Die Fassade des Produktionsgebäudes ist mit Metallelementen vorgesehen, farblich passt es sich in die Landschaft ein. Es sind sieben Kfz-Stellplätze zusätzlich nachzuweisen, wobei die vorhandenen 20 Plätze als ausreichend angesehen wird.

Landratsamt genehmigt oder lehnt ab

Grundsätzlich ist nicht der Stadtrat Volkach, sondern das Landratsamt das Gremium, das den Bauantrag genehmigt oder ablehnt. Der Stadtrat erklärt mit dem Beschluss sein Einvernehmen, "alles Weitere ist Sache des Landratsamtes", wie Böhnlein erklärte. Es bräuchte dafür auch keine Bauleitplanung, dessen angebliches Fehlen Elmar Datzer beanstande. Er würde ja schon zustimmen, leitete er seinen Wortbeitrag ein, "aber da muss doch eine Bauleitplanung her, mit Bebauungsplan Änderung des Flächennutzungsplanes".

Das sei alles nicht notwendig, so Böhnlein, und berief sich unter anderem auf den Bestandsschutz der Mühle im Außenbereich. "Wir werden als Stadt gehört, den Beschluss trifft das Landratsamt, und das würde uns auch auf Fehler hinweisen," so Gebert.

Für den Bauantrag setzten sich insbesondere Gerlinde Martin und Cengiz Zarbo ein, beide wohnen in Obervolkach. Bei ihm hätten sich "keine fünf Bürger" über die Mühle beklagt, so Zarbo. Die wenigen negativen Stimmen würden von den vielen positiven überwogen. "Wir halten die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze in Obervolkach, es wäre schade, wenn die Mühle umziehen würden", sagte er. Gerlinde Martin verwies auf die Bürgerversammlung, "in der wir die Bürger bei der Planung mitgenommen haben".

30-Meter-Silo wirkt nicht wuchtig

Einen regelrechten "Verkehrsfluss" von Lkw, wie von einigen Anwohnern befürchtet, sieht sie nicht auf Obervolkach zukommen. "Dort wird Tierfutter produziert, da ist kein großer Andrang auf einen Mühlenladen." Der übrigens befindet sich in Scheinfeld. In Obervolkach wolle sich ein Traditionsbetrieb modernisieren, "und das ist zu unterstützen".

Das sahen die meisten Ratsmitglieder ebenso. Und nachdem Böhnlein seinen Beitrag auch mit vielen Fotos und Ansichten garniert hatte, bei denen das 30-Meter-Silo bei weitem nicht so wuchtig wirkt wie es den Anschein hat, erteilte der Rat mit zwei Gegenstimmen dem Bauantrag seinen Segen.