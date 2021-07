Kitzingen vor 3 Stunden

Grüne suchen Dialog zwischen "Landwirtschaft und Umwelt"

Nach den "Runden Tischen" zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" wollen die Grünen-Landtagsabgeordneten Gisela Sengl und Rosi Steinberger die Akteure und Akteurinnen aus Landwirtschaft und Naturschutz wieder an einen Tisch bringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordnetenbüros: Im Rahmen der Tour "Landwirtschaft und Umwelt im Dialog", die durch alle bayerischen Bezirke führt, wollen sie den Dialog fördern und Lösungen anbieten. Am Donnerstag, 29. Juli, machen die beiden grünen Politikerinnen zusammen mit ihren Landtagskolleginnen und -kollegen Kerstin Celina, Patrick Friedl und Paul Knoblach von 16.30 bis 18.30 Uhr Halt im Weingut Marienhof Dumbsky in Volkach.