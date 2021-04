Volkach vor 1 Stunde

Grüne stellen Plan zur "Schaffung neuer Wohn(t)räume" vor

Der Bündnis 90/Die Grünen-Ortsverband Volkach lädt am Dienstag, 13. April, um 20 Uhr zur Online-Vorstellung seines „Sieben-Punkte-Planes zur Schaffung neuer Wohn(t)räume in Volkach“ ein. Dabei soll es laut Pressemitteilung darum gehen, "was man als Stadtverwaltung gemeinsam mit anderen Akteuren tun kann, um mehr Wohnungsangebote in Volkach zu schaffen". In der Veranstaltung werden Lösungswege präsentiert; anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion.