Weil es in Dettelbach keinen Kälbermarkt mehr gibt, wurde der Großviehmarkt des Rinderzuchtverbandes Franken in der Frankenhalle zum ersten Mal als eintägiger Markt abgehalten. Auch mit geänderten Auftriebs- und Versteigerungszeiten sei der Markt reibungslos verlaufen, wie es im Presseschreiben heißt.

Insgesamt wurden 18 Stück Großvieh aufgetrieben. Trotz der coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen hätten sich die Interessenten ein gutes Bild der angebotenen Tiere machen können.

Unter den fünf Zuchtbullen der Rassen Fleckvieh und Gelbvieh war der Spitzenbulle ein gut entwickelter Ururmel-Sohn, der in Wertklasse 1 gekört wurde und um 3000 Euro vom Besamungsverein Neustadt/Aisch ersteigert wurde. Die verbleibenden Gelbviehbullen wurden in den Wertklassen 2 bzw. 3 gekört. Der Bulle in WKL 2 wurde zu 2200 Euro versteigert, der Bulle der WKL 3 fand keinen Käufer.

Die beiden Fleckviehbullen wurden in Wertklasse 2 gekört. Ein natürlich hornloser Bulle fand um 1820 Euro einen neuen Besitzer.

Angebot der Kühe konnte die gute Nachfrage nicht decken

Das Angebot von insgesamt neun Kühen habe die gute Nachfrage nicht decken können, so die Meldung weiter.

Die acht verkauften Fleckvieh-Jungkühe konnten ein gutes Tagesgemelk von 29,4 Kilogramm Milch bei 2,2 Liter Minutengemelk vorweisen. Der Durchschnittspreis von 1650 Euro unterstreiche die gute Qualität der angebotenen Tiere. Die vier aufgetriebene Kalbinnen der Rassen Fleckvieh und Gelbvieh erlösten durchschnittlich 1455 Euro.

Der nächste Großviehmarkt in Dettelbach findet am 27. April statt.