Dettelbach vor 30 Minuten

Großvieh und Kälber beim Weihnachts-Zuchtviehmarkt

Der Rinderzuchtverband Franken hält seinen nächsten Markt am Dienstag, 22. Dezember, in der Frankenhalle in Dettelbach. Es sind 25 Stück Großvieh und circa 250 Kälber aller Gattungen gemeldet. Ein großer Teil der angebotenen Tiere verfügt bereits über einen gültigen BT-Impfschutz und kann somit auch in restriktionsfreie Gebiete verkauft werden. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Verbands hervor.