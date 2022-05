Nicht wenige Chöre wurden von der Pandemie so gebeutelt, dass das gemeinsame Singen ad acta gelegt werden musste. Eine rühmliche Ausnahme bildet da der Großlangheimer Gesangverein "Sängerlust", der mit dem Männerchor, dem gemischten Chor "Legato" und dem Kinderchor drei starke Formationen in seinen Reihen hat. Das hohe Ansehen, dass der Verein im Dorf, in der Sängergruppe Kitzingen und im Fränkischen Sängerbund genießt, zeigte sich auch bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Samstagabend im vollbesetzten Kulturhaus und bei den Vorstandsneuwahlen, bei denen alle Posten ohne Gegenstimmen vergeben wurden. Thomas Sterk bleibt Vorsitzender, sein Stellvertreter ist nun Christian Baumann. Die Kassengeschäfte führt weiterhin Klaus Henke und für das Protokoll ist nun Erika Ritz zuständig. Dem Beirat gehören Ernst Fuchs, Josef Türke und Annemarie Übelacker-Vogler an.

"Ich bin tief beeindruckt von dem, was im Großlangheimer Gesangverein trotz Corona geschieht, er ist der einzige Verein, in dem soviel passiert, auch in Coronazeiten. Der Spaß am Singen ist bei der Sängerlust geblieben". Elke Kuhn, Vorsitzende der Sängergruppe Kitzingen, spendete höchstes Lob für verschiedenste Aktivitäten, den Besuch der Chorproben und den Einsatz der Verantwortlichen. "Der Verein bereichert Großlangheim und im Kinderchor wird für weiteren Chorgesang der Grundstein gelegt". Bürgermeister Peter Sterk hob bei seinen Worten besonders die Arbeit von Kinderchorleiterin Petra Sterk hervor, der es gelungen sei, zwei schwere Jahre zu nutzen, "aber ohne die Krise hätte es die Tablets für den Verein nicht gegeben", wie er dabei einräumte.

Vorsitzender Thomas Sterk: "Wir haben noch viel vor"

"Hurra – wir sind noch da, wir haben durchgehalten und haben noch viel vor!": Vereinsvorsitzender Thomas Sterk ging in seinem Rückblick auf die Jahre 2019, 2020 und 2021 ein. Während es 2019 noch viele Veranstaltungen, Auftritte und Liederabende gegeben hatte, fanden 2020 und 2021 die Chorproben "wann immer es ging" statt und 2021 war das einzige chorische "Highlight" das Konzert des VG-Chores in der Kitzinger Kirche für die Flutopfer. Derzeit hat der Verein 529 Mitglieder und einschließlich der Kinder 127 Aktive in seinen Reihen.

Schriftführer Ernst Fuchs gab bekannt, dass das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019 ausliegt und Kassier Klaus Henke listete die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2019 bis 2021 auf, die ein Plus in der Kasse ergaben. An "turbulente, aber auch schöne Zeiten" erinnerte Männerchorleiter Michael Dwumoh, der sich erfreut über den guten Besuch der Chorpoben zeigte, seitdem sich die Sänger wieder regelmäßig in der Sängerstube im Kulturhaus zur Singstunde einfinden, "ich freue mich auf alles, was noch kommt".

Die Sänger hatten die Versammlung mit dem Lied "Mei goldis Lanka" des Langemer Heimatdichters Hannes Grebner eingeläutet, zu dem Dwumoh den vierstimmigen Satz geschaffen hatte. Den Bericht von Marie Remmele, Leiterin des gemischten Chores, die nicht anwesend sein konnte, verlas der Vorsitzende, der den guten Besuch der Chorproben hervor hob.

Durch Online-Chorproben blieb auch der Nachwuchs am Ball

Kinderchorleiterin Petra Sterk, die im Oktober 2020 den Nachwuchschor wieder übernommen und unter Mithilfe von Melanie Krämer die beiden Gruppen neu aufgebaut hatte, berichtete von derzeit 24 Kindern und zehn Jugendlichen, die singen – "Tendenz weiter steigend". Zusammen mit den Kleinsten in den beiden musikalischen Früherziehungsgruppen sind nun 58 Kinder aktiv "und gerade die musikalische Früherziehung hat sich zu einem echten Renner entwickelt".

Durch eine Online-Fortbildung konnte die Leiterin Online-Chorproben angehen und für die Früherziehung wurden besondere Instrumente angeschafft, "die Jugendgruppe arbeitet seit Jahresbeginn ausschließlich mit Tablets". Mithilfe einer App, die systemübergreifend funktioniert, werden die Notenblätter oder Texte in die dafür eingerichtete cloud hochgeladen und aktualisiert. Die Kinderchorleiterin erläuterte weitere Schritte, "um dann jederzeit aufrufbar zu sein".

Sie zog das Fazit, "dass wir in der glücklichen Lage sind, Corona gut überstanden zu haben". Für ihre Ausführungen gab es großen Beifall, wie auch für ihr Bekenntnis "dass es mir eine Herzenssache ist, den Kindern meine Begeisterung für Musik und Gesang weiterzugeben".

Ehrungen:

25 Jahre Mitglied: Jasmin Baltaci, Sabrina Förth-Fabian, Annkathrin Förth-Glaser, Christian Förth, Matthias und Martin Georgi, David Keim, Thomas und Michael Kuffner, Inge und Thomas Pfannes, Jürgen Rauh, Erika Ritz, Gerda und Karlheinz Stöcklein, Dagmar, Reiner und Bastian Zahn, Anna Türke, Roswitha und Heinz Erbar, Andreas Förth, Andrea Fries, Elmar Fries, Erna Höchner, Selina Keim

40 Jahre Mitglied: Peter Bergmann, Dieter Sterk, Clemens Förth, Stefan Nicola, Werner Ritz, Erich Ruppert, Thomas Müller

50 Jahre Mitglied: Michael Pfriem, Alfred Weigand, Dietmar Worschech, Heinz Gramlich, Adolf Habermann, Konrad Pfannes, Willi Pfannes, Peter Weigand

10 Jahre aktiv: Klaus Henke

25 Jahre aktiv: Ernst Hart, Hubert Högner, Robert Keim, Lydia Drews

40 Jahre aktiv: Ernst Fuchs, Manfred Schumpa

50 Jahre aktiv: Willi Priester, Hermann Schreiber, Hermann Voß, Oskar Saum

60 Jahre aktiv: Arthur Schmitt